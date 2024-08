Orsato si DIMETTE dalla CAN: due opzioni per il futuro dell’ormai ex arbitro

Daniele Orsato si è dimesso dalla CAN: annunciato il ritiro e due opzioni per il futuro prossimo. Tutti i dettagli

Daniele Orsato, arbitro di molte gare anche della Lazio, si è dimesso dal CAN (Commissione Arbitri Nazionale). Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex arbitro internazionale ha mandato una lettera al CAN e all’AIA nella quale ha annunciato il ritiro, per poi vedere le sue dimissioni accettate.

Adesso c’è il dubbio sul suo futuro: in molti gradirebbero vederlo come vice nella Commissione guidata da Rocchi, anche se è possibile che ci sia un interesse della FIGC per inserirlo negli organigrammi della federazione.