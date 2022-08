D’Amico: «Luis Alberto può trascinare la Lazio, ha tecnica e fantasia»

Vincenzo D’Amico ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Luis Alberto. Le dichiarazioni dell’ex biancoceleste

PARTIRE DALLA PANCHINA – «Sarri potrebbe aver deciso di non schierarlo dal 1’ in queste gare perché non lo vede in condizione. O anche per punzecchiarlo viste le voci di questa l’estate. Sono però convinto che giocherà di più».

LUIS ALBERTO – «Ritengo che lo spagnolo sia un giocatore di grande livello, con qualità rare nel calcio di oggi e il suo gol lo dimostra. Metterlo in discussione è un peccato mortale. Credo però che sia ancora giustificabile il suo utilizzo a singhiozzo».

TRASCINATORE DELLA LAZIO – «Credo di sì. Ha tecnica e fantasia: sono convinto che il compito dell’allenatore sia proprio quello di trovare il modo di mettere in campo quanta più qualità possibile, fin dal primo minuto. Ma, ripeto, per ora Sarri può avere le sue ragioni».