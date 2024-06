Damiani: «Ci vorrebbero più Lotito in serie A. Ecco perché». Le parole del procuratore sportivo sul patron della Lazio

Intervenendo ai microfoni di Notizie.com, il procuratore sportivo Oscar Damiani ha parlato della situazione che sta vivendo il calcio italiano. L’agente ha spiegato come ormai manchino le risorse e sia necessario trovare un modo per cambiare il sistema, prendendo ad esempio la linea scelta dal presidente della Lazio, Claudio Lotito. Le sue parole.

PAROLE- «Questa situazione c’è da anni: il denaro prima o poi finisce e bisogna cercare di lavorare con la fantasia, con le idee per programmare e investire quei pochi soldi che si hanno nel modo migliore. Fino a qualche anno fa, la serie A era un campionato importante, ancora oggi lo è, ma prima era il top, cosa che adesso è diventata l’Inghilterra, poi la Spagna e via così. Noi ci stiamo riorganizzando diciamo così, ma non è mai facile. Tutto quello di cui si parla, anche di possibili trasferimenti importanti, sono tutte chiacchiere. Ci sono anche gli Europei, quindi tanti operatori sono attenti a quello che può venire da lì, anche perché i giocatori importanti se si muovono succede dopo gli Europei e la maggior parte, se non tutti, sono lì in questo momento. Non si dovrebbe pensare solo con i soldi o meglio cercare di far qualcosa per cambiare il sistema e cercare di non ridurlo sempre di più ».

LOTITO– «Siamo invasi da proprietà straniere e fondi, che all’inizio vengono e investono ma poi col passare del tempo vedono che il gioco non vale la candela e si fermano, poi però i disastri restano con società che generano debito e che mettono in apprensione il sistema. Lotito è uno dei pochi a non farlo, ce ne fossero come lui, ci vorrebbero più Lotito in serie A, almeno se hai 10 spendi 10 o anche un po’ meno, invece qui tanti presidenti hanno 10 e spendono 20 o 30, poi alla lunga piangono, invece il patron della Lazio, che capisco che non possa essere simpatico a tutti, è pratico e per me molto bravo, uno che lavora sulle idee e cerca di farle fruttare. Ecco di cosa ha bisogno il calcio italiano in questo momento storico ».