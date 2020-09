Dall’Argentina: clamoroso Immobile, offerto al Barcellona

Indiscrezione all’Argentina sull’attaccante della Lazio accostato ai blaugrana. Ma ha appena rinnovato…

La Lazio 2020/21 sarà ancora guidata da Ciro Immobile. Che però sarebbe stato proposto al Barcellona. Secondo la giornalista Veronica Brunati le richieste della Lazio sarebbero state eccessivamente alte per i catalani, che erano ancora alle prese con la grana Messi ormai rientrata. Un tentativo, quello dei blaugrana per il numero 17 biancoceleste, che comunque sarebbe stato fatto. Evidente come il bomber di Torre Annunziata sia per la Lazio assolutamente incedibile.