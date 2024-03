Convocati Giappone, ci sarà o no Kamada? La scelta ufficiale

Convocati Giappone, ci sarà o no Kamada per i prossimi impegni? La scelta ufficiale sul giocatore biancoceleste

Le sue prestazioni in campo non stanno brillando di certo, e i risultati si vedono anche al di fuori del mondo Lazio.

In biancoceleste Daichi Kamada, dopo essere partito in maniera propositiva, sta vivendo un vero e proprio periodo “flop”, alternando brutte prestazioni. Tanto da perdere anche la nazionale giapponese, che ha diramato i convocati per i prossimi impegni, tra cui il calciatore laziale non figura.

Portieri – Daiya Maekawa (Vissel Kobe), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Saiyan Suzuki (Sint-Truiden VV).

Difensori – Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Shogo Taniguchi (Al Rayanatar), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Watanabe Tsuyoshi (KAA Gent), Hiroki Machida (Royale Union Saint-Gilloise), Seiya Mikema (Cerezo Osaka), Hiroki Ito (Stoccarda), Daiki Hashioka (Luton Town), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).

Centrocampisti – Wataru Endo (Liverpool FC), MoriTa Hidemasa (Sporting CP), Tanaka Ao (Fortuna Düsseldorf), Takumu Kawamura (Sanfrecce Hiroshima), Kaishu Sano (Kashima Ant).

Attaccanti – Takuma Asano (VfL Bochum), Takumi Minamino (AS Monaco) Hidemasa Morita, Yuki Soma (Casa Pia AC), Koki, Ogawa (NEC Nijmegen), Daizen Maeda (Celtic ), Ritsu Doan (SC Friburgo) Kiyo, Ueda Ayase (Feyenoord), Keito Nakamura (Stade Reims), Takefusa Kubo (Real Sociedad).