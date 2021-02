La Curva Nord chiama a raccolta i tifosi prima del match contro il Bayern

La Curva Nord chiama a raccolta i tifosi prima della partita contro il Bayern. Appuntamento al benzinaio di Formello

L’appuntamento è di quelli da non sbagliare, la squadra da affrontare è la più forte del mondo, fresca vincitrice del Mondiale per Club.

Il Bayern Monaco arriva a Roma, la Lazio attende i tedeschi, e la Curva Nord carica l’ambiente in vista dell’ottavo di finale. Questo il comunicato, pubblicato sulla pagina Facebook La Voce della Nord: «Martedì 23 febbraio, appuntamento con la storia. Il nostro giorno è arrivato, non sarà una partita come le altre, sarà LA PARTITA.

Contro la corazzata Bayern Monaco scende in campo la nostra Lazio. Per spingerla verso l’impresa serve la carica di tutti, di ogni laziale. Dal più piccolo al più grande, uomini, donne, vecchi, bambini! Comunque vada una partita da giocare a testa alta, con l’orgoglio e l’appartenenza che ci contraddistinguono da sempre!

Appuntamento alle 18 per tutti i Laziali, al solito posto: benzinaio Eni di Formello. Ma non sarà come le altre volte…

Ci guiderà l’eterno sole che irradia… E che possa portarci fino alla vittoria. Intanto, come diceva Nietzsche, ‘Nell’amore vero è l’anima che abbraccia il corpo’.

Coraggio Curva Nord, che nessuno si tiri indietro, non si ceda neanche un metro!».