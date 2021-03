Cucchi: «La risolve Caicedo, la Lazio domina ma è imprecisa»

Il noto giornalista e tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi, ha analizzato la vittoria della Lazio nel match contro il Crotone

Una vittoria che mancava da tempo in casa biancoceleste e che rimette in carreggiata tutta la squadra. La Lazio batte il Crotone per 3-2 allo Stadio Olimpico di Roma, in una partita molto combattuta. La banda Inzaghi ha dominato, ma non è riuscita a chiudere in fretta la gara.

Proprio questa è stata l’analisi fatta dal noto giornalista e tifoso biancoceleste Riccardo Cucchi. «La risolve Caicedo. Peccato per la Lazio non averlo avuto sempre a disposizione, negli ultimi tempi, per problemi fisici. La sua forza in certe gare può fare la differenza. Per il resto 25 tiri, pochi quelli precisi, e squadra che domina ma sbaglia anche molto» ha scritto l’ex radiocronista su Twitter, dove ha esultato per la vittoria della Lazio.