Serie A, Cucchi: «Prendiamo esempio dalla Germania»

Lo storico radiocronista italiano ha espresso il suo parere sulla possibile ripresa della Serie A sulle frequenze di Lazio Style Radio

Oggi si concluderà la prima giornata di Bundesliga dopo lo stop causato dal Coronavirus. Per vedere la prima di Serie A ancora bisognerà aspettare, sempre se si deciderà di far continuare la stagione.

Riccardo Cucchi, a Lazio Style Radio, ha espresso il suo parere: «Ho avuto modo di seguire la ripresa della Bundesliga sabato e domenica, ed è stato bello rivedere del calcio giocato. Il fatto che si sia ripreso a giocare in Germania è un segnale più che positivo per il nostro calcio. Con responsabilità, coraggio e prudenza, si può riprendere a vivere e a giocare. Abbiamo gli strumenti per ripartire con sicurezza, rispettando le regole e le norme. L’organizzazione degli allenamenti messa in piedi dalla Lazio è stata riscontrata ed apprezzata dagli Ispettori FIGC nella giornata di sabato. L’Italia del calcio e della politica prenda esempio dalla Germania. Possiamo ripartire».