Riccardo Cucchi, ex radiocronista e grande tifoso della Lazio, ha parlato di Mateo Musacchio, nuovo giocatore della Lazio. Le sue parole su Twitter.

«A me sembra un buon acquisto, il calciatore con la giusta esperienza per rinforzare la difesa della Lazio. Ha voglia di mettersi in gioco (anche nella difesa a 3) e di riscatto personale. Vedremo».