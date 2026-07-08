Hanno Detto
Cucchi: «Lotito non può essere presidente di una società contro i tifosi! La Lazio non è un’azienda»
Il giornalista Riccardo Cucchi ha analizzato il momento delicato vissuto dalla Lazio, alle prese con le proteste dei tifosi contro Lotito
Tra le difficoltà di mercato, dovute al saldo zero per cui sono fondamentali le cessioni per poter finanziare gli acquisti, e le proteste dei tifosi nei confronti di Lotito, la situazione in casa Lazio continua a essere tesa. Tematica molto affrontata su X dal giornalista Riccardo Cucchi, peraltro noto tifoso biancoceleste.
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Il commento di Cucchi
Il giornalista ha commentato la gestione del club da parte del senatore di Forza Italia:
«La verità è che non puoi fare il presidente di una società contro i tifosi. Lotito non lo ha capito e continua a non capirlo. La Lazio non è un’azienda. È storia, passione, sentimento».
Cosa succede ora tra i tifosi della Lazio e la presidenza
La dura sentenza fotografa perfettamente il momento di crisi d’identità che sta attraversando l’ambiente. Per il popolo laziale la contestazione non è legata solo ai risultati del campo o al calciomercato, ma riguarda il rispetto della tradizione calcistica. Resta ora da capire se il presidente Lotito cercherà un punto d’incontro o se la spaccatura diventerà definitiva.
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