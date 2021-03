Cucchi: «Il calcio potrebbe saltare in aria. Non escludo che…»

Le parole di Riccardo Cucchi sul caso Lazio-Torino e la previsione sullo svolgimento del campionato di Serie A

Il giornalista ed ex radiocronista Riccardo Cucchi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio sul caso Lazio-Torino e sugli sviluppi che l’intera vicenda potrebbe avere sullo svolgimento del campionato.

Queste le sue parole: «Il Giudice Sportivo potrebbe non assegnare il 3-0 a tavolino, il Torino spinge per le cause di forza maggiore. Se le Asl dovessero avere libertà decisionale come nel caso Napoli e Torino, allora il calcio potrebbe saltare in aria. Ciò che accadrà nei prossimi giorni ci dirà molto, il momento è delicato».