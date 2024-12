Cucchi: «Il Napoli è una squadra solida. Sono contento per Baroni, ecco perché»

Riccardo Cucchi, noto giornalista di fede biancoceleste, ha parlato così della doppia sfida in campionato ed in Coppa Italia tra Lazio e Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Riccardo Cucchi ha parlato così della doppia sfida tra Lazio e Napoli:

PAROLE – «Qualsiasi squadra impegnata su più fronti deve avere una rosa che permetta all’allenatore di fare turn over. È impossibile che anche i giocatori più giovani e più resistenti possano reggere certi ritmi di gioco. Sono sicuro che sia Baroni che Conte faranno un ampio turn over. Il Napoli? Sono convinto che una squadra che riesce ad avere una difesa solida ha più vantaggi rispetto alle altre, il Napoli vince di misura ma non prende gol. Questa caratteristica Conte l’ha portata sempre dietro con sé, ogni sua squadra è sempre stata molto solida.

Sono contento di affrontare il Napoli, noi laziali sappiamo che il Napoli è più forte e lo sta dimostrando sul campo. Questo rappresenta uno stimolo in più e la Lazio ce la metterà tutta per portare a casa il risultato. Questa Lazio, al di là di qualche punto debole, è una squadra che Baroni ha plasmato bene ed è una squadra divertente. Sono contento che Baroni possa tornare al Maradona da allenatore della Lazio».