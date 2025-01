Cucchi Lazio: «Dopo il derby rimprovero una cosa ai biancocelesti, specialmente all’inizio»

Cucchi Lazio, le parole del radiocronista sulla sconfitta dei biancocelesti nel Derby e gli errori nella stracittadina

Nell’intervista concessa in esclusiva ai nostri microfoni Riccardo Cucchi è tornato sul Derby perso dalla Lazio. Di seguito le sue parole su cosa non lo ha convinto.

Il derby di domenica per la Lazio è andato male sotto tutti i punti di vista, sia tattici che di approccio, ma cos’è che rimproveri principalmente alla squadra e a Baroni? Questa squadra, alla luce delle sconfitte nel derby e con l’Inter, non è pronta per giocare con le grandi? E che differenza c’è tra le due sfide?

«La cosa che rimprovero principalmente alla squadra è il modo in cui è entrata in campo e si è approcciata al derby, perchè partite di quel genere non si giocano assolutamente in quel modo, specialmente nei primi 20 minuti iniziali in cui la Roma ha preso poi le redini della sfida e dove tra l’altro ha realizzato i due gol che hanno deciso il match. C’è da dire questo però, che bisogna fare i complimenti a Ranieri per il modo in cui ha preparato la squadra giallorossa a una gara cosi delicata come la stracittadina. E l’aver vinto cinque derby su cinque non è assolutamente una casualità. Le partite perse con Roma e Inter? Sono completamente differenti, perchè i nerazzurri nonostante la sconfitta con il Milan li reputo la rosa più forte del campionato, la Roma non ha lo stesso organico della squadra meneghina. Sono due sconfitte giuste ma non farei un dramma, visto che la squadra biancoceleste ha un organico nuovo, giovane, che sta nascendo e che farà molto bene e darà soddisfazioni».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CUCCHI A LAZIONEWS24.COM