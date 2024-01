Cucchi: «Contro l’Udinese ho visto una Lazio coesa e determinata. Sul derby invece dico questo»

Cucchi, il giornalista si esprime sulla Lazio andando nello specifico sulla vittoria di ieri con l’Udinese e sul derby di mercoledì

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio alla luce della vittoria contro l’Udinese, Cucchi si esprime cosi sulla Lazio proiettandosi anche sulla stracittadina con la Roma di Coppa Italia. Ecco cos’ha detto

UDINESE LAZIO – Ho avuto belle sensazioni. Sul piano del gioco potremmo migliorare, ci sono ancora troppe amnesie, però anche tanti spunti di bel gioco. Mi è piaciuta la determinazione e la coesione della squadra in ogni reparto. Abbiamo maturato comunque una sicurezza maggiore

SINGOLI GIOCATORI – Pellegrini credo davvero possa essere importantissimo, è uno dei giocatori recuperati per la seconda parte di stagione. Vecino ha fatto un inserimento centrale che fa bene al calcio e alla Lazio. Se la squadra verticalizzasse di più farebbe molto meglio in fase offensiva. Rovella sta giocando una serie di partite di altissimo profilo. È un centrocampista di grande energia e di brillantezza. E lo stesso vale per Guendouzi, che è meno appariscente ma sta crescendo tanto. Poi giocatori come Luis Alberto, Vecino e Cataldi sono importanti per dare fiato nel girone di ritorno

DERBY – Il derby è sempre il derby. Sarri ha colto perfettamente l’animo dei laziali. L’importante sarà vincerlo, non tanto il passaggio del turno in semifinale di Coppa Italia. Ci vorrà grande freddezza e interpreti al massimo della condizione