Cucchi: «Il Cagliari ha costruito più occasioni, per la Lazio è un punto prezioso. Il problema di Sarri è…»

Riccardo Cucchi ha analizzato la partita che la Lazio di Maurizio Sarri ha pareggiato all’Unipol Domus con il Cagliari di Fabio Pisacane

Il match tra Cagliari e Lazio è terminato con un pareggio che, secondo l’analisi di Riccardo Cucchi, può essere considerato un risultato positivo per i biancocelesti. Il giornalista e tifoso della Lazio ha condiviso la sua opinione sul match tramite un post su X, facendo un’analisi dettagliata della partita: Le sue parole:

«Il Cagliari ha costruito più opportunità, la Lazio le ha create soprattutto nell’ultimo quarto d’ora. Un punto prezioso su un campo sempre difficile. Il più grande problema tecnico della Lazio è l’attacco».

Ultimissime Lazio LIVE: la moviola del match con il Cagliari! Le novità su Rovella e molto altro