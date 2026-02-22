Hanno Detto
Cucchi: «Il Cagliari ha costruito più occasioni, per la Lazio è un punto prezioso. Il problema di Sarri è…»
Riccardo Cucchi ha analizzato la partita che la Lazio di Maurizio Sarri ha pareggiato all’Unipol Domus con il Cagliari di Fabio Pisacane
Il match tra Cagliari e Lazio è terminato con un pareggio che, secondo l’analisi di Riccardo Cucchi, può essere considerato un risultato positivo per i biancocelesti. Il giornalista e tifoso della Lazio ha condiviso la sua opinione sul match tramite un post su X, facendo un’analisi dettagliata della partita: Le sue parole:
«Il Cagliari ha costruito più opportunità, la Lazio le ha create soprattutto nell’ultimo quarto d’ora. Un punto prezioso su un campo sempre difficile. Il più grande problema tecnico della Lazio è l’attacco».
