Hanno Detto
Cucchi: «Bene Zaccagni e Taylor, ma la difesa è lenta e poco rassicurante! Anche l’attacco è fragile»
Riccardo Cucchi ha analizzato sui social la prestazione della Lazio contro il Frosinone nell’amichevole giocatasi ieri allo Stirpe
La Lazio chiude la preparazione estiva centrando il quinto successo consecutivo in amichevole. I biancocelesti hanno superato in rimonta il Frosinone grazie alla doppietta decisiva firmata da Mattia Zaccagni, trovando un risultato utile per il morale in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova. L’esibizione ha offerto ottimi spunti, ma anche diversi motivi di riflessione per il lavoro del tecnico Gennaro Gattuso.
Ultimissime Lazio LIVE: Zaccagni torna ad essere il leader? Le novità sul Flaminio e le conferenze stampa
La disamina di Riccardo Cucchi sulle qualità del gruppo
All’indomani della sfida, il celebre giornalista Riccardo Cucchi ha espresso il proprio punto di vista attraverso un post pubblicato su X. La sua analisi fotografa con schiettezza il momento dei capitolini: «La squadra ha evidenti limiti tecnici. È tenace, però». Un giudizio che premia il carattere mostrato dai ragazzi di Gattuso, pur mettendo in luce le carenze strutturali della rosa.
Zaccagni e i singoli promossi da Riccardo Cucchi
Nel suo intervento sui social, Cucchi ha voluto rimarcare le prestazioni più brillanti viste in campo durante l’ultimo test amichevole: «Bene Zaccagni che, con Taylor, è il migliore per qualità. Rovella cresce». Parole d’elogio per il numero dieci e per il compagno Kenneth Taylor, considerati i fari tecnici della squadra, insieme ai progressi mostrati da Nicolò Rovella in mediana.
I dubbi di Riccardo Cucchi su difesa e attacco
L’ex voce della RAI ha infine individuato le criticità su cui la dirigenza e lo staff dovranno lavorare a fondo prima delle gare ufficiali: «Difesa lenta e poco rassicurante. Attacco fragile. In ogni caso, sempre Forza Lazio». Cucchi ha così riassunto i dubbi sui reparti arretrato e offensivo, confermando comunque il consueto supporto ai colori biancocelesti.
News
Virata decisa su Pinamonti! Trattativa in corso tra Lazio e Sassuolo
La Lazio intende provare l’affondo per Andrea Pinamonti: è in corso una trattativa per capire la fattilibilità dell’operazione Il calciomercato...
Gimenez si allontana dalla Lazio! Trattativa avanzatissima tra Porto e Milan
Gimenez si allontana dalla Lazio! E’ in corso una trattativa avanzatissima tra Porto e Milan per l’attaccante messicano Il calciomercato...
Dieng Lazio, sirene francesi per l’attaccante! Il Nizza vuole tentare l’affondo
Dieng Lazio, anche il Nizza monitora l’attaccante accostato ai biancocelesti nelle ultime settimane. I dettagli Il nome di Bamba Dieng...