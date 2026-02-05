Cruciani a Lotito: «Offra ai tifosi un sogno e una prospettiva, altrimenti si faccia da parte!»

Giuseppe Cruciani ha rilasciato delle dichiarazioni indirizzate verso il presidente della Lazio Claudio Lotito data la protesta dei tifosi biancocelesti

Giuseppe Cruciani ha parlato della situazione della Lazio durante l’ultima puntata del podcast “Numero 1”. Rivolgendosi al presidente Claudio Lotito ha analizzato il momento e la protesta portata avanti dai tifosi biancocelesti nell’ultimo periodo. Le sue parole:

«Lotito, non ho mai avuto pregiudizi nei suoi confronti, io non chiederò mai la sua testa perché la società è sua e ne fa quello che vuole. In quella chiamata che è circolata lei ha parlato di proprietà privata. Io sono d’accordo, la difendo contro le pretese di chi le chiede di vendere la società. Non me ne frega nulla perché spesso chi dice queste cose non ha i titoli per farlo. Però proprio perché non faccio parte dei suoi detrattori posso permettermi di dirle una cosa. Per la Lazio, ma il discorso vale per qualsiasi altra squadra, non è come avere un immobile o come avere una casa che uno può lasciare lì a deperire perché è sua.

E’ vero, lei ha la proprietà della Lazio, ma quella casa lì senza i tifosi e la loro passione non è niente. Se i tifosi abbandonano quella cosa, e non sono solo quelli estremisti, lei si deve porre la domanda del perché lo fanno. Se 20/30 mila abbonati si rifiutano di andare allo stadio ci dev’essere una ragione forte. Quindi penso che lei debba riflettere su questa cosa, e non dico che lei debba vendere per forza. Lei ai tifosi deve offrire una prospettiva, un sogno e delle certezze! Se non è in grado di farlo metta in campo tutto quello che è necessario per vendere la società. Se non la vuole vendere offra ai tifosi ai tifosi una prospettiva ed un sogno, altrimenti si faccia da parte».

