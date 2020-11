Crotone, Stroppa recupera Djidji, Benali verso il forfait

Il tecnico Stroppa alle prese con diverse assenze ad una settimana dal match contro la Lazio

Lazio e Crotone inizieranno oggi a prepararsi in vista del match in programma questa weekend in terra calabra. Il tecnico Giovanni Stroppa, il quale ha vestito la maglia biancoceleste tra il ’91 e il ’93, proverà a far di necessità virtù: diversi infatti gli indisponibili. Luperto e Molina non saranno del match, difficile anche il recupero di Benali (il quale non ha potuto rispondere alla chiamata della Libia) e Riviere (ancora a parte dopo l’infortunio di inizio stagione). Il tecnico potrà avere a disposizione Dragus e Djidji, entrambi guariti dalla situazione Covid.

«Contro la Lazio non sarà facile, dobbiamo provare a segnare e vincere» ha commentato il difensore ai microfoni dei media rossoblu.