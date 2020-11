Crotone, Simy: «Settimana anomala, la Lazio un grande test per noi»

L’attaccante del Crotone, Simy, ha parlato prima della gara contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni anche sulla settimana trascorsa

Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro la Lazio.

«E’ stata una settimana anomala, con tante assenze per le nazionali. Andiamo avanti a lavorare pensando alle cose che dobbiamo fare. E’ una partita difficile, giocheremo contro una squadra europea. Servirà l’attenzione giusta, importante in questa categoria. Si tratta di un grande test per noi».