Crotone, Reca un titolarissimo: affaticato, ma ci sarà con la Lazio

Stroppa conterà sull’esterno ex Atalanta, reduce da 185 minuti con la Polonia

Arkadiusz Reca ci sarà contro la Lazio. Il quinto di sinistra del Crotone, che in nazionale gioca da terzino nella difesa a quattro, è affaticato ma sarà presente sabato allo stadio Ezio Scida. Reca ha disputato l’intera partita con l’Italia, per poi giocare l’intero match anche ieri sera contro l’Olanda. Nonostante le fatiche con la Polonia e sebbene il calciatore al fischio finale fosse visibilmente sulle gambe, per il tecnico del Crotone Stroppa si tratta di un pilastro della squadra. Sulla corsia dovrebbe essere quindi duello con Lazzari.