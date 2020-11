Crotone, Messias: «Lazio squadra forte, ci servirà qualcosa in più»

L’attaccante del Crotone, Messias, ha commentato il prossimo impegno di campionato: la gara contro la Lazio

Archiviata la parentesi Nazionali, il campionato si appresta a riempire il weekend dei tifosi per l’ottava giornata di Serie A. La Lazio volerà a Crotone per sfidare il club rossoblu, una trasferta insidiosa che Messias – attaccante del calabresi – ha commentato così:

«Arriviamo da un buon punto a Torino, abbiamo messo ulteriore benzina nelle gambe grazie alla sosta e adesso ci prepareremo al meglio per la Lazio. È una squadra forte – si legge sul sito ufficiale – che sa giocare a calcio. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e metterci qualcosa in più per continuare in crescendo il nostro campionato».