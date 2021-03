Crotone, squadra a lavoro in vista del match contro la Lazio

Il Crotone è sceso in campo in mattinata per preparare il match di venerdì contro la Lazio. Il report dell’allenamento

Serse Cosmi comincia a pensare alla Lazio. Il Crotone e i biancocelesti attraversano due momenti differenti: i calabresi sembrano aver superato il peggio dopo la vittoria contro il Torino, i biancocelesti sono reduci da una serie di risultati negativi.

Intanto il tecnico prepara la sfida alla Lazio. La seduta comincia con un lavoro in palestra, per poi spostarsi in campo, dove Cosmi ha preparato una serie di situazioni di uno contro uno, tre contro tre e quattro contro quattro. In chiusura di sessione, il gruppo è stato diviso in tre squadre per una serie di partitelle. Domattina è previsto un altro allenamento.