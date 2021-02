Crosetti: «Lazio, che devastazione col Bayern. Spettacolo goffo e penoso»

Maurizio Crosetti, nono giornalista, commenta la dura sconfitta della Lazio in Champions League. Le sue parole

Sulle pagine della Repubblica, Crosetti ha commentato la sconfitta della Lazio in Champions League:

«Non è stata una partita di calcio, quella è durata meno di nove minuti. È stata una devastazione. Poche volte, a questi livelli internazionali e per di più negli ottavi di Champions, accade di misurare una simile distanza tra due squadre. Non è stata una partita di calcio, quella è durata meno di nove minuti. È stata una devastazione. Poche volte, a questi livelli internazionali e per di più negli ottavi di Champions, accade di misurare una simile distanza tra due squadre. La Lazio ha mostrato un campionario di svarioni tecnici clamorosi, frutto almeno in parte della paralisi mentale provocata dal primo di questi errori, epocale, del povero Musacchio che è crollato come un covone di paglia investito da un bisonte, e dopo pochissimo è uscito dal campo per disperazione. Il Bayern sarà anche campione di tutto, ma la Lazio è stata l’interprete del nulla. Tre gol tedeschi sono stati regalati dall’avversario, uno spettacolo goffo e a tratti penoso. Peccato, perché la Lazio aveva meritato di arrivare fin qui e sembrava in ripresa: ma ci sono vette troppo alte per essere scalate in infradito».