Cristo Munoz è SICURO: «Sognavo di giocare in Italia. Alla Lazio…». Le parole del nuovo acquisto biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, il nuovo acquisto della Lazio Cristo Munoz ha parlato di questa sua nuova esperienza. Queste le sue parole:

PAROLE – «Anche se sono arrivato da poco, alla Lazio ho ricevuto una grande accoglienza. Giocare con Patric, Gila e Pedro sarebbe fantastico, spero di conoscerli presto e allenarmi con loro. Per me è una grande fortuna avere una piccola colonia spagnola perché sono sicuro che mi aiuterà ad ambientarmi. Quando ho saputo dell’interesse della Lazio è stato molto emozionante, è un club che già conoscevo. Ho anche una maglia della Lazio a casa della stagione 2019/20. È stata l’unica squadra che ha mostrato un serio interesse nei miei confronti. Ho sempre sognato di giocare in Italia: sia il paese che il campionato mi hanno sempre affascinato».