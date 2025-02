Cristina Mezzaroma: «Stadio? Sì, ma non soltanto per la Lazio. Ecco la mia idea»

Condividi via email

Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha parlato così del possibile nuovo stadio biancoceleste

Intervenuta ai microfoni di Dribbling, programma di Rai Due, Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha parlato del possibile nuovo stadio della Lazio al posto dell’attuale Flaminio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Se farei lo stadio? Sì, ma non per farci giocare soltanto la squadra di calcio. Prevedrei anche degli spazi per attività dedicate ad anziani e bambini».