Cristina Mezzaroma (Pres. della Fondazione S.S. Lazio): «Sono rimasta colpita da questa vicenda umana, ieri ho chiamato il Messaggero e...»

Cristina Mezzaroma, le parole della presidentessa della Fondazione S.S. Lazio 1900

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, ha presentato l’iniziativa Health for Children, avvenuta allo Stadio Olimpico di Roma.

PAROLE– «Credo fermamente che il diritto alla salute sancito dalla Costituzione debba essere attuato. Per molti bambini era la prima volta che si sottoponevano a delle visite specialistiche. Stanno tutti bene, ma ci sono dei casi che necessitano di alcuni approfondimenti. Una bambina, sottopostasi a una visita ortopedica, doveva fare una lastra e noi ci siamo attivati subito con Villa Mafalda. Abbiamo avuto molte risposte da parte degli specialisti nel partecipare e quindi di mettere a servizio dei ragazzi la loro professione. Sono ragazzi di case famiglie con varie problematiche e per i quali riesce difficile supportarli con delle visite mediche. Ci saranno delle cose da limare e potenziare, questa è la punta da zero per la parte del sociale che la Lazio è disposta a fare. Grazie alle persone e alle strutture IFO e CELIO, la parte ortopedica e oculista di Viterbo. Ringrazio con tutto il cuore queste persone ».

VICENDA UMANA– «Leggendo la storia di questa persona ho fatto una riflessione. Nel 2024 un abitante di una città come Roma sviene per la fame, mentre la maggior parte di noi è a dieta per perdere dei chili di troppo. Non credevo onestamente di suscitare tutto questo interesse da parte della stampa. Rimasta colpita da questa vicenda umana, ieri ho chiamato il Messaggero e ho chiesto se fosse possibile avere il numero di questo signore. Ho capito che dall’altra parte volevano capire se fosse un fatto vero o no. A quel punto mi sono presentata. Capisco che il nome della Lazio può aprire molte porte e ho approfittato dell’impegno che mio marito (il presidente Lotito, ndr) spende senza che si sappia. Mi hanno dato il numero, ho contattato il signore e oggi gli è stato offerto questo lavoro. Mi aspetto che Mario, che è un nome fittizio, possa vivere in modo più sereno, ora la palla sta lui. Mi auguro che questa tutta ridondanza della notizia, di un gesto normale, possa avvicinare gli invisibili a chi invisibile non è. Per tutto quello che si può fare per le persone meno fortunato tutti i mezzi siano leciti, ovviamente mezzi giusti. Mi farebbe tanto piacere che la gente sapesse che la Lazio è vicina alle persone. La Lazio fa moltissime attività. Bisognerebbe essere orgogliosi anche nel silenzio di fare certe cose e la Lazio si spende moltissimo. Alcune cose che riguardano l’uomo alla fine sono le belle notizie, i bei finali e che cercavamo da piccoli nelle fiabe e nella realtà è possibile che esista. Questo può spingere a pensare che ognuno nel suo piccolo possa fare qualcosa »