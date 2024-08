Cristiano Zanetti a CAGLIARINEWS24: «Sarà un GRANDE campionato, queste 6/7 squadre alzeranno il livello»

Cristiano Zanetti in esclusiva a Cagliarinews24: le dichiarazioni dell’ex centrocampista verso il prossimo campionato

A Cagliarinews24, l’ex centrocampista Cristiano Zanetti ha parlato così in vista del prossimo campionato.

LE PAROLE – «Sarà un campionato molto combattuto, ma non capisco perché nessuno parli mai dell’Atalanta come una delle squadre pretendenti allo Scudetto. L’Atalanta sta cambiando pochissimo, ha preso un giocatore importantissimo come Zaniolo che se sta bene fa la differenza e non comprendo come non si possa considerarla tra le prime. Sta facendo un mercato in sordina ed è una squadra che può dare noia alle altre; sicuramente l’Inter parte favorita però vedo bene anche il Napoli, non fa le coppe e giocherà una volta a settimana, poi con Conte… e ha pure una rosa molto importante. Sarà una grande campionato, le piccole devono rafforzarsi perché ci sono 6/7 squadre che alzeranno il livello della competizione».

L’INTERVISTA COMPLETA DI CRISTIANO ZANETTI A CAGLIARINEWS24