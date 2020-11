Cristiano Lucarelli: «Immobile? Non è un fuoriclasse per la Nazionale»

L’ex giocatore del Livorno, Cristiano Lucarelli, ha analizzato la Nazionale italiana soffermandosi su Immobile e Belotti

A TMW Radio, Cristiano Lucarelli si è soffermato sul momento che sta attraversando la Nazionale azzurra, analizzando sia la squadra che l’operato di Mancini:

«In Italia ci sono tanti ottimi giocatori, come Belotti o Immobile. Manca però il campione, quel fuoriclasse che la Nazionale italiana ha sempre espresso in quel ruolo lì. Di campioni in questo momento non ne possiamo sventolare. Però abbiamo un allenatore che sta facendo grandissime cose, basta vedere i ventuno risultati utili consecutivi in questo periodo nel quale ogni selezione è più evoluta e il nostro campionato è un po’ sceso dalle primissime posizioni. Non essendocene uno, la speranza è che il leader sia il gruppo nella sua totalità».