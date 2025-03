Crialesi: «Non bisogna fare calcoli, la Lazio deve credere»

Le parole di Angelo Crialesi sull’andamento della squadra di Baroni in vista della sfida di questa sera all’Olimpico. Le sue considerazioni

Le parole di Angelo Crialesi a Radio Laziale.

PAROLE– « Fare le coppe, con partite ravvicinate, non permette di recuperare. Nonostante tutto la Lazio mi sembra di starci, i risultati non sono negativi al punto da parlare di calo netto. Sul campo c’è sempre stata anche con buona qualità, con anima e spirito giusto. Si va troppo dalle stelle alle stalle. La Lazio ha un’identità precisa, anche quando è in vantaggio attacca sempre, non cerca di gestire se non in qualche occasione. Penso che domani farà la Lazio, giocherà come al solito con equilibrio, ma con l’idea di attaccare. Non bisogna fare calcoli, la Lazio deve credere in sé stessa. Finora si nota questa fiducia tra i calciatori, c’è una comunione di intenti che porta la Lazio a raggiungere anche a traguardi più importanti. Ma deve ragionare partita per partita. In una stagione ci sono momenti in cui una sqaudra si esprime a livello diverso, gestire le situazioni non semplice. Se l’idea è di giocare la Lazio deve farlo, non ha neanche le capacità di gestirsi. Sono problemi di chi si esprime a certi livelli. Baroni dice che la squadra non è stanca? Non mi stupisce, deve dare fiducia, spirito. Il termometro della squadra poi lo ha lui. Lui ha sbagliato pochissime letture, penso sappia bene quello che deve fare, quello deve dire in pubblico e in privato»