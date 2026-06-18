Crespi, l’Union Brescia lo riscatta! Ecco quanti soldi incassa la Lazio

Crespi, l’attaccante rilanciato dall’Union Brescia diventa un caso di mercato: la Lazio incassa una percentuale, ma resta il peso di una scelta da valutare

Il futuro di Valerio Crespi sarà ancora con la maglia dell’Union Brescia. Il club lombardo ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dall’Avellino, acquistando a titolo definitivo l’attaccante cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Una scelta maturata dopo mesi di rendimento importante, nei quali il classe 2004 è riuscito a cambiare il senso della propria stagione.

La sua annata era iniziata con qualche difficoltà in Serie B con l’Avellino, dove non era riuscito a trovare continuità. A gennaio è arrivato il passo indietro di categoria, con il trasferimento in Serie C all’Union Brescia. Una scelta che si è trasformata in rilancio: Crespi ha trovato spazio, fiducia e gol, diventando uno dei riferimenti offensivi della squadra lombarda.

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Crespi, la rinascita in Serie C cambia lo scenario

Il rendimento di Valerio Crespi con l’Union Brescia è stato netto. L’attaccante ha chiuso la sua esperienza stagionale con 11 reti complessive, confermandosi decisivo anche nella fase playoff. Numeri che hanno convinto la dirigenza lombarda a investire su di lui e a blindarlo con un contratto fino al 2029.

Per Crespi, il passaggio a Brescia ha rappresentato una svolta tecnica e mentale. Dopo una prima parte di stagione complicata, il centravanti ha ritrovato centralità e continuità, guidando l’attacco biancazzurro in un percorso arrivato a un passo da un risultato storico. La promozione è sfumata, ma il suo impatto è rimasto uno dei dati più significativi della stagione.

Crespi Lazio, soldi in arrivo ma resta il rimpianto

La Lazio incasserà una quota dell’operazione grazie alla percentuale mantenuta sulla futura rivendita al momento della cessione all’Avellino. Il riscatto dell’Union Brescia dovrebbe portare circa 200mila euro nelle casse biancocelesti, all’interno di un’operazione complessiva vicina ai 500mila euro.

Una cifra che rappresenta una piccola consolazione, ma che apre anche una riflessione più ampia sulla gestione dei giovani. Crespi è un prodotto del vivaio biancoceleste e la sua crescita immediata lontano da Formello alimenta inevitabilmente qualche interrogativo. La Lazio ha scelto di lasciarlo andare, mantenendo una percentuale futura, ma il campo ha mostrato come il giocatore avesse ancora margini interessanti.

Il caso Valerio Crespi può diventare un tema utile anche in prospettiva. La Lazio dovrà capire come valorizzare meglio i propri giovani, evitando di perdere troppo presto profili che hanno bisogno soltanto di tempo, fiducia e continuità.

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