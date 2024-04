Crespi, ecco la prima gioia in Serie B: esulta il Cosenza – VIDEO

Crespi, ecco la prima gioia in Serie B: esulta il Cosenza. L’attaccante di proprietà della Lazio ha siglato il momentaneo 1-0 – VIDEO

Nel giorno di Pasquetta Valerio Crespi mette a segno il suo primo gol in Serie B. Al 16′ della sfida tra Cosenza e Brescia, l’attaccante di proprietà della Lazio porta in vantaggio la squadra di casa.

Nel video pubblicato da AllRoundLazio si vede la rete di Crespi, che si libera bene per calciare sul primo palo e per trovare la prima gioia in Serie B.