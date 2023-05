Cremonese-Bologna 1-5, Thiago Motta domina, lombardi virtualmente in B

Cremonese-Bologna, termina con la roboante vittoria degli emiliani la prima sfida del sabato con i lombardi ad un passo dalla serie B

Termina con una roboante vittoria per il Bologna contro la Cremonese di Ballardini, con la formazione di Thiago Motta che conquista tre punti importanti per la classifica, e che mette nei guai seri il club lombardo. A decidere la partita sono state le reti di Arnautovic, Ferguson, Posch e per concludere Orsolini e Sansone. Inutile la rete di Ciofani.