Cragnotti: «Pregherei la Curva di stare vicino a questi giocatori! Un abbraccio ai tifosi»

Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, ha espresso parole di conforto dopo l’amara sconfitta patita ieri sera. Le sue dichiarazioni

Nella giornata di ieri la Lazio ha incassato all’Olimpico un’amara sconfitta contro il Como allenato da Cesc Fàbregas (21° turno di Serie A 2025/26). In tribuna ha presenziato un ospite speciale, ovvero l’ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti, il quale ha esternato parole di conforto in merito al momento critico vissuto dai ragazzi. Ve le riportiamo di seguito riprese da Radiosei:

«Pregherei la Curva di stare vicino a questi giocatori, rivolgo un abbraccio ai tifosi della Lazio, che ci facciano volare come vola l’aquila. Anche ai miei tempi era difficile fare il presidente. Per quanto riguarda gli arbitri, pure allora abbiamo perso diversi scudetti».

LEGGI ANCHE: Lotito è al capolinea, la Lazio non ha nemmeno più la speranza. Tifosi e Sarri sulla stessa barca: feriti e traditi!