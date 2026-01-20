Hanno Detto
Cragnotti: «Pregherei la Curva di stare vicino a questi giocatori! Un abbraccio ai tifosi»
Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, ha espresso parole di conforto dopo l’amara sconfitta patita ieri sera. Le sue dichiarazioni
Nella giornata di ieri la Lazio ha incassato all’Olimpico un’amara sconfitta contro il Como allenato da Cesc Fàbregas (21° turno di Serie A 2025/26). In tribuna ha presenziato un ospite speciale, ovvero l’ex presidente biancoceleste Sergio Cragnotti, il quale ha esternato parole di conforto in merito al momento critico vissuto dai ragazzi. Ve le riportiamo di seguito riprese da Radiosei:
«Pregherei la Curva di stare vicino a questi giocatori, rivolgo un abbraccio ai tifosi della Lazio, che ci facciano volare come vola l’aquila. Anche ai miei tempi era difficile fare il presidente. Per quanto riguarda gli arbitri, pure allora abbiamo perso diversi scudetti».
LEGGI ANCHE: Lotito è al capolinea, la Lazio non ha nemmeno più la speranza. Tifosi e Sarri sulla stessa barca: feriti e traditi!
News
Romagnoli Al-Sadd, è veramente addio nel mese di gennaio? Cosa filtra
Romagnoli Al-Sadd, il difensore della Lazio saluterà definitivamente nel corrente mese? Ecco quanto traspare in merito Il calciomercato Lazio entra...
Mandas Bournemouth, si tratta con il club inglese per il portiere. Gli aggiornamenti
Mandas Bournemouth, è in corso una trattativa per il trasferimento del portiere della Lazio in Premier League. Le ultime novità...
Moviola Lazio Como, il giudizio unanime sulla prestazione di Fabbri! La disamina sulla sfida contro Fabregas
Moviola Lazio Como, i quotidiani sportivi concordano nel criticare l’arbitro Fabbri per una prestazione incerta e gestita male sotto diversi...