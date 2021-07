Italia, allarme Covid a Coverciano: tre gironalisti positivi

È scattato l’allarme Covid nel ritiro di Coverciano dell’Italia: tre giornalisti al seguito dell’Italia sono risultati positivi al virus

Scatta l’allarme in casa Italia e nel ritiro di Coverciano. Tre giornalisti al seguito della Nazionale, infatti, sono risultati positivi al rientro dalla trasferta di Wembley contro la Spagna. La sede azzurra è stata sanificata e blindata.

Non ci dovrebbero essere rischi in vista della finale di domenica contro l’Inghilterra dato che tutti gli Azzurri, staff e calciatori, sono vaccinati e hanno contatti con i media solo durante le conferenze stampa. Non si teme quindi un focolaio.