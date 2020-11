Totti e Ilary Blasi risultati positivi al Covid-19: l’ex capitano della Roma è comunque in condizioni di miglioramento

Francesco Totti è positivo al Covid-19. L’ex giocatore della Roma si è sottoposto al tampone dopo la scomparsa del papà Enzo, riportando sintomi riconducibili al virus: febbre e debolezza.

Al tampone – come riprotato da Ilmessaggero.it – è risultata positiva anche la moglie, Ilary Blasi. I due sono ora in isolamente nella loro casa dell’EUR, in attesa di negativizzarsi.