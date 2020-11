Covid-19, situazione surreale. Inzaghi: «Non vedo Lazzari e Luis Alberto da diverso tempo»

In tempi di Covid-19, surreali le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza.

E’ un Simone Inzaghi a tratti eroico quello che sta preparando le ultime partite della Lazio. L’allenatore piacentino sta faticando a fare allenare undici giocatori in queste settimane caratterizzate dall’emergenza: spesso il mister ha dovuto aggregare ai reduci della prima squadra alcuni ragazzi della primavera e far svolgere alcune sedute a qualche componente dello staff. Nella giornata odierna Simone è intervenuto in conferenza stampa, e in un passaggio della stessa ha dichiarato: «Non vedo Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari da un po’ di tempo, Luis si è allenato a casa personalmente, oggi valuterò questi ragazzi. Ormai ho sempre pronta prima l’opzione A, poi quella B, C e D».