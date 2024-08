Costacurta sul Milan: «Rossoneri in crisi? Credo che il PENSIERO principale sia questo per il club»

Costacurta, l’opinionista ed ex difensore rossonero si esprime riguardo l’inizio complicato della squadra di Fonseca

Ai microfoni di Sky è intervenuto Costacurta, il quale si esprime riguardo la situazione del Milan prossimo avversario in campionato della Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – Penso che il Milan sia più europeo che italiano, si parla troppo della storia del Milan questi non c’entrano con la storia del Milan. Ma io credo che loro che in un certo senso possano essere più concentrati in Europa che in Italia. In Europa faranno un bel cammino