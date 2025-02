Corsi sbotta a Teleradiostereo: «La Roma è una squadra scarsa, così come la società»

Corsi, il noto speaker radiofonico si sfoga alla luce della sconfitta di ieri dei giallorossi con il Milan e rilascia delle dure parole a riguardo

Ai microfoni di Teleradiostereo è intervenuto il cronista e speaker radiofonico Mario Corsi, il quale alla luce della sconfitta di ieri della Roma in coppa Italia con il Milan, rilascia queste considerazioni a riguardo

PAROLE – Devo sentir dire che la Roma ha giocato bene, ma il problema è un altro. Non me la sento di fare una curata disamina della gara di ieri, il risultato finale è una sconfitta 3-1. Si perde e si trovano anche delle scuse. Il problema è che la Roma è una squadra scarsa, così come la società. Tanti mettono in croce l’allenatore, ma ci sono giocatori ormai inutili sia dall’inizio sia a gara in corso. Pessima la difesa, inguardabili tutti e tre i centrali. Anche Pisilli sbaglia tantissimo, Dybala male. Questa è la Roma, c’è poco da fare. Non trovo dignità in questa squadra