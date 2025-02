Corsa Champions, decisa la data per il recupero di Bologna Milan: Lazio spettatrice interessata

Condividi via email

Corsa Champions League, decisa la data di Bologna Milan dopo l’eliminazione dei rossoneri di ieri: ecco quando si giocherà con la Lazio spettatrice interessata

La clamorosa eliminazione del Milan in Europa per mano del Feyenoord nel doppio play-off avrà ripercussioni anche in campionato nella corsa Champions.

Come previsto dalla Lega di Serie A, infatti, la gara tra i rossoneri e il Bologna, recupero della nona giornata, si recupererà il prossimo giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall’Ara. Entrambe le squadre vorranno vincere per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, che al momento vede la Lazio al quarto posto a pari punti con la Juve.

Biancocelesti particolarmente interessati perchè con quella partita si annullerà il vantaggio sulla preparazione allo scontro con i rossoneri: nella stessa settimana infatti la Lazio giocherà contro l’Inter in Coppa Italia e anzi, due giorni prima della sfida del Dall’Ara.