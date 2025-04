Corsa Champions, Orsolini regala i tre punti al Bologna e complica la vita della Lazio! La straordinaria rete in rovesciata – VIDEO

Condividi via email

Corsa Champions, Orsolini regala tre punti d’oro al bologna in ottica europea: Lazio chiamata a rispondere sul campo del Genoa

Si complica ulteriormente la stagione di Serie A della Lazio per la sconfitta in extremis dell’Inter al Dall’Ara. I nerazzurri sono caduti in uno dei campi attualmente più complicati del nostro campionato a causa di un grande gesto tecnico di Orsolini che rilancia il Bologna nella Corsa Champions.

La squadra di Italiano si è imposta infatti sui meneghini grazie ad una sforbiciata in zona cesarini a seguito di una rimessa laterale lunga sulla corsia di sinistra. Il video della rete: