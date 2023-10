Corsa Champions, Sarri e Lotito lo sanno: può bastare anche il quinto posto! Ecco come

Corsa Champions, alla Lazio può bastare anche il quinto posto! Sarri e Lotito lo sanno e spronano la squadra

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Lazio grande attenzione è posta alla possibile nuova qualificazione in Champions League, obiettivo sempre nel mirino nonostante la falsa partenza.

Da quest’anno peraltro potrebbe bastare anche il quinto posto in virtù del nuovo format della competizione che partirà dalla prossima stagione. Due squadre verranno appunto pescate fuori dalle prime 4: l’eventualità si verificherà solo grazie ai risultati sportivi conseguiti dalle squadre italiane in Champions in questa stagione, considerati in maniera collegiale. Sarri e Lotito lo sanno: Immobile e compagni non devono assolutamente mollare.