Zola: «La Lazio si giocherà la Champions fino alla fine»

Gianfranco Zola ha analizzato la corsa Champions, parlando anche delle possibilità della Lazio: queste le sue parole

L’ex calciatore, ora allenatore, Gianfranco Zola è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando anche della corsa Champions, che vede coinvolta la Lazio. Queste le sue dichiarazioni.

CORSA CHAMPIONS – «Lazio? L’altro giorno ha fatto una partita davvero importante, devo essere sincero. Ero impressionato per come ha giocato contro una squadra forte. E’ una di quelle squadre che se la giocherà fino alla fine, se arriverà. Non ho le stesse certezze che ho con l’Atalanta, però è una squadra che merita rispetto. Chi saranno le quattro a entrare in Champions il prossimo anno? Ne posso dare una che è l’Inter, le altre le scegliete voi (ride, ndr). E’ una scelta difficile».

EUROPEO – «Per quanto riguarda l’Europeo bisogna essere molto fiduciosi, Roberto ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto le cose che andavano fatte. Il mister ha ringiovanito la rosa, ha puntato sui giovani e sulla qualità. A tutto questo ha aggiunto risultati convincenti e ora ha tra le mani una squadra importante. C’è da dire che questo sarà uno dei campionati Europei più interessanti in termini di qualità, con squadre di altissimo livello come Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Inghilterra. Ma l’Italia si costruita sul campo delle credenziali importanti, ottenendo il rispetto da parte di tutti. Sono ben orientato e positivo sugli azzurri».