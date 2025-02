Corsa Champions, la Lazio è ancora davanti a tutti o la Juve sta tornando? La risposta di Liverani

Corsa Champions, la Lazio è ancora la favorita o la vittoria della Juve di ieri sera complica i piani della squadra di Baroni? La risposta di Liverani

Fabio Liverani, ai microfoni di RadioSei ha parlato della Corsa Champions che vede protagonista la Lazio dopo la vittoria della Juve di ieri sera. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Corsa Champions? Il colpo della Juve è importante vista la difficoltà della gara, sono tre punti che danno tanto sia sotto forma di autostima che di classifica. I punti del Bologna erano preventivabili, anche se la gara è stata rocambolesca. Della Fiorentina ne avevamo già parlato. La Lazio credo esca rafforzata dalla partita contro il Napoli; ha preso un punto ma è un punto positivo. La prestazione c’è stata, così come la reazione e la qualità. Puoi rimanere rammaricato ma, tolta la Juve, le altre, come il Milan, avevano un turno più semplice. Uscire così dalla sfida col Napoli, aiuta per le prossime sfide»