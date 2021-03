Bergomi – in una lunga intervista per TMW – ha fatto il punto sulla Nazionale e analizzato la corsa Champions

GIOCATORI MEGLIO IN NAZIONALE CHE CON I CLUB – «Questo andrebbe chiesto a Roberto. Abbiamo fatto tanti anni insieme in Nazionale, e lui nel club andava benissimo, meno in Nazionale. Invece lui oggi fa il contrario: c’è Sensi che non gioca? Lo butta dentro! Si sentono tutti valorizzati, tutti importanti, è questa la trasformazione. Guardate Chiesa come è attaccato alla maglia… Dobbiamo però aspettare qualche avversario che ci faccia capire meglio il nostro valore: siamo molto forti, ma ci manca il confronto con certe nazionali».

GIOVANI – «A 21-22 anni non si è più giovani, dovrebbero essere pronti. Si è giovani a 18-19 anni… Mi ricollego a quanto dicevo con Viscidi: talento e giocatori ne abbiamo, ma serve il coraggio di farli esordire e giocare. Bastoni nell’Inter sta facendo bene, anche Chiesa nella Juve così come Pellegrini a suo tempo nella Roma. Ci mettiamo sempre un po’ di più rispetto agli altri per valorizzare questi ragazzi».

CHAMPIONS – «Finché non togliamo l’asterisco da Juventus-Napoli non ne veniamo fuori… Lì possiamo capire tanto. L’Inter non dovrebbe avere problemi, il Milan ha un buon vantaggio, l’Atalanta di solito nel finale da dei filotti mentre Roma e Lazio sono un po’ più indietro, ma occhio…».