Corsa Champions, Antonio di Gennaro: «La Juve ha ancora delle chance, a parte le assenze. Ci sarà una rivoluzione»

Corsa Champions, l’ex calciatore Antonio di Gennaro dice la sua sulla corsa al quarto posto tra le romane e la Juventus: le sue parole

Ad esprimere il proprio punto di vista sull’attuale Corsa Champions è stato l’ex calciatore e commentatore tv Antonio di Gennaro. In particolare si è soffermato sulla Juventus e sulla sua convinzione che i bianconeri riusciranno a prevalere su Roma e Lazio in ottica quarto posto. Le sue parole durante la trasmissione Maracanà, in diretta nel pomeriggio di TMW Radio. Il suo commento:

«La Juve ha ancora delle chance, a parte le assenze. L’ho vista col Bologna, ha messo intensità e non era facile contro quella squadra. E ha giocato con giocatori adattati. Il tecnico è entrato un po’ nella testa dei giocatori, si vede, il prossimo turno sarà molto particolare. La Juve non la vedo e non me la immagino fuori dalla Champions. Sarebbe una catastrofe dal punto di vista economico. Ci sarà una rivoluzione in casa Juve? Mi sembra comunque normale».