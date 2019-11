Corsa ai vertici, Adani: «Vedo la Roma davanti alla Lazio…» VIDEO

La Lazio è terza con 27 punti, la Roma è quinta con 25. Secondo Adani, però, a fine campionato saranno i giallorossi avanti in classifica

La Lazio è terza, in solitaria dopo il passo falso del Cagliari contro il Lecce. Ad inseguire c’è la Roma, a tre punti di distacco sui biancocelesti. Secondo Lele Adani, però, a fine campionato la classifica sarà diversa. Le sue parole per Sportellate.it:

«Direi Roma davanti alla Lazio, ma c’è un fattore che può far pendere dalla parte della Lazio. Non è così scontato dire Immobile, come farebbero tutti, ma Correa. Se lui, che è un giocatore da 60-70 milioni, arriva a fare 18 gol, e ce li ha, allora arriva a valere 60 milioni e la Lazio arriva davanti alla Roma».