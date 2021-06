Correa, via per fare cassa: su di lui Tottenham e Arsenal

Correa è uno degli uomini mercato più caldi della Lazio, intenzionata a fare cassa con la sua cessione: sulle sue tracce Arsenal e Tottenham

Come riportato dal Corriere dello Sport, Joaquin Correa è sempre più con la valigia in mano per lasciare la Lazio. Il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, ha fatto delle richieste specifiche a Tare e, al fine di procurargliele, è necessario qualche sacrificio per fare cassa.

El Tucu riscuote molto interesse in Premier League, da dove Arsenal e Tottenham si sarebbero già affacciate per sondare la disponibilità di giocatore e club. Lotito vuole 30-40 milioni, in modo poi da poterli reinvestire. Insieme a Correa, potrebbe partire anche Fares.