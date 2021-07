Correa PSG, trattativa bloccata: spunta una nuova pretendente inglese

La trattativa tra la Lazio e il PSG per Joaquin Correa è ormai bloccata: per l’argentino, però, spunta una nuova pretendente inglese

La Lazio sta lavorando ormai senza sosta su tutti i fronti in questa estate. Dal primo ritiro di Mister Maurizio Sarri al piano vaccini per immunizzare tutta la squadra, passando per il mercato. Il club biancoceleste, infatti, si sta muovendo per rinforzare la rosa, nonostante il discorso sull’indice di liquidità continui a bloccare le entrate. Si sperava di smuovere qualcosa con la cessione di Joaquin Correa al PSG, ma al momento non c’è stata ancora nessuna svolta.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa tra la Lazio e il club transalpino per il Tucu è al momento bloccata: i francesi avevano offerto il cartellino di Pablo Sarabia più un buon conguaglio economico e l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo. Tuttavia, l’accordo tra le parti ancora non è stato raggiunto e la trattativa è adesso ad un punto morto. Pertanto, si sarebbe fatta avanti una nuova pretendente dall’Inghilterra: si tratta dell’Everton, che dopo Tottenham e Arsenal ha espresso il proprio interesse nei confronti di Correa. I prossimi giorni, dunque, potrebbero essere decisivi per la cessione del giocatore.