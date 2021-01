Correa: «Partita di personalità, siamo pronti per i prossimi impegni»

La Lazio guadagna la vittoria in una gara insidiosissima contro il Sassuolo. Al termine del match, le parole di

La Lazio vince battendo un insidiosissimo Sassuolo. Milinkovic ed Immobile riportano la squadra al limite della zona Champions, regalando tre punti fondamentali. A Lazio Style Radio, ecco le parole di Correa:

«Era un mese che non giocavo dall’inizio, son contento. Voglio ritrovare la forma migliore e aiutare la squadra. Questa vittoria è importante, ci voleva, perchè abbiamo fatto gare impressioanti in questo periodo, ma adesso stiamo bene e siamo pronti per l’Atalanta che ha un ritmo impressionante ed è sempre una sfida importante. Il Sassuolo gioca bene, ti fa correre e noi siamo stati sempre precisi, trovando begli spazi, abbiamo creato tanto. Credo sia stata una partita di personalità».