Correa non getta la spugna: «Insieme, forza Lazio sempre» – FOTO

Joaquin Correa prova a dare la carica a un ambiente sotto pressione dopo le 3 sconfitte consecutive. Il post social dell’attaccante

Il suo gol non è bastato alla Lazio per fare risultato all’Allianz Stadium contro la Juventus, e ha illuso una squadra che continua a passare un momento complicato. Joaquin Correa è l’uomo più in forma della Lazio, in assenza dei gol di Ciro Immobile è l’argentino che prova a trascinare i suoi.

Nonostante la sconfitta contro i bianconeri, il Tucu non si abbatte e affida a un post Instagram la sua voglia di unità e la forza del gruppo.